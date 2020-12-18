  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, MEB tarihi açıkladı mı? MEB takvimi ile AÖL yeni sınav tarihleri belli oldu mu? Açıköğretim lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri...

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:43:00 -
AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

MEB takvimi ile AÖL yeni sınav tarihleri belli oldu mu? Açıköğretim lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Normal şartlarda aralık ayının ilk haftası organize edilecek sınavlar, ileri bir tarihte yapılacak. Söz konusu sınavlara katılım sağlayarak liseden mezun olma planı yapan binlerce vatandaş da ertelenen AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. MEBden yapılan açıklamada AÖL 1. Dönem sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olacağı bilgisi verildi. Ancak AÖL sınavlarının tarihiyle ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

Ertelenen AÖL 1. dönem sınavları için yeni tarih bilgisi paylaşılmadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!

Kahire’de 2016’da İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni’nin işkence ile öldürülmesi, İtalya ile Mısır arasında krize neden olmuştu. İtalya..
Eskişehir'de yerin 100 metre altından çıkıyor! Çinliler lületaşının peşine düştü
Gündem

Eskişehir'de yerin 100 metre altından çıkıyor! Çinliler lületaşının peşine düştü

Eskişehir'de bulunan ocaklardan çıkarılan beyaz altın ya da diğer adıyla lületaşı için Çin dahil olmak üzere birçok ülke sıraya girdi...
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Gündem

Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli unvanına sahip olan ve toplam maliyeti 13.6 milyar TL'ye mal olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesimi o..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay