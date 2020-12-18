MEB takvimi ile AÖL yeni sınav tarihleri belli oldu mu? Açıköğretim lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Normal şartlarda aralık ayının ilk haftası organize edilecek sınavlar, ileri bir tarihte yapılacak. Söz konusu sınavlara katılım sağlayarak liseden mezun olma planı yapan binlerce vatandaş da ertelenen AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. MEBden yapılan açıklamada AÖL 1. Dönem sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olacağı bilgisi verildi. Ancak AÖL sınavlarının tarihiyle ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

Ertelenen AÖL 1. dönem sınavları için yeni tarih bilgisi paylaşılmadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.