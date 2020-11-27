Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin merakla araştırdığı 1. dönem sınav tarihleri açıklandı. Sınav tarihlerinin yanı sıra sınavların yapılıp yapılmayacağı ile ilgili sorular da cevabını buldu.

AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Açık lisedeki öğrencilerin beklediği AÖL birinci dönem sınav tarihi sonunda MEB tarafından açıklandı. Buna göre, Açık Öğretim Lisesi sınavları 5 - 6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü göndermiş olduğu resmi yazıda açıköğretim sınavlarının planlandığı üzere 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağını açıkladı.