  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Örgün eğitimine devam edemeyenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Lise programı ile lise diplomasını alabiliyor. MEB tarafından uygulanan AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-11-27 23:54:00 -
AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin merakla araştırdığı 1. dönem sınav tarihleri açıklandı. Sınav tarihlerinin yanı sıra sınavların yapılıp yapılmayacağı ile ilgili sorular da cevabını buldu.

AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Açık lisedeki öğrencilerin beklediği AÖL birinci dönem sınav tarihi sonunda MEB tarafından açıklandı. Buna göre, Açık Öğretim Lisesi sınavları 5 - 6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü göndermiş olduğu resmi yazıda açıköğretim sınavlarının planlandığı üzere 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı
Dünya

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, son yaptığı paylaşımda Akdeniz bölgesini işaret ederek tedirgin eden bir açıklama yaptı.
Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir
Dünya

Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir

Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği'nde bütçesini veto etmeye devam edecek. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'de yürürlüğe konulmak ..
Nükleer güce sahip ülkede kırmızı alarm! Savaş uçağı düştü
Dünya

Nükleer güce sahip ülkede kırmızı alarm! Savaş uçağı düştü

Pakistan ile sık sık gerilim yaşayan Hindistan’da kırmızı alarm verildi. Nükleer güç olarak bilinen Hindistan’a ait, bir MiG-29K savaş uçağı..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay