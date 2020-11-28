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Eğitim AÖL sınavları ne zaman? | AÖL sınav yerleri
Eğitim

AÖL sınavları ne zaman? | AÖL sınav yerleri

AÖL sınav yeri öğren | Açık Lise öğrencileri 1. dönem sınavlarının nerede nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı? | AÖF sınavları ne zaman? | Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri | AÖL sınavları online mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-28 10:11:00 -
AÖL sınavları ne zaman? | AÖL sınav yerleri

AÖL sınav tarihleri | Eğitim hayatlarını Açık Lise’de sürdürenler sınavların iptal olup olmadığını, sınav takvimini merak ediyor. Yüz yüze eğitime ara verilmesi sebebiyle Açık Lise öğrencileri sınavlarının iptal olup olmayacağını araştırıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınavları ne zaman? | AÖL sınav yerleri

AÖL sınavların iptal olacağı yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Açık Lise 1. dönem sınavları 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günleri yapılacak. AÖL sınav yerleri ise 2 Aralık Çarşamba günü ilan edilecek.

AÖL SINAV YERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL nedir?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

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