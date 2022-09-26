Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açık lise, açık orta okulda eğitim hayatlarını sürdürenler sınavların ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, MEB AÖL sınav takvimi belli oldu mu?

AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi 2022-2023

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav takvimini merak ediyor. MEB'ten yapılan açıklana AÖL 1. dönem sınavlarının 2022 Aralık ayında uygulanacağı belirtildi. Sınavlar ise online olarak gerçekleşecek. Sınavların net tarihi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

AÖL kayıtları ne zaman sona erecek?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

1) Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 AĞUSTOS 2022 - 7 EKİM 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

2) Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir.

3) Tutuklu veya hükümlü olup 2022-1 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılan sınav takvimine göre devam etmektedir.

4) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2022-1 dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2022-1 Dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2022-1 Dönemi için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin özel durumlarını ise 3. Maddede belirtildiği üzere cezaevinde görevli öğretmenleri anlık olarak güncel tutacaktır.

5) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

NOT: Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir.

İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir.

6) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup, ücret muafiyeti sisteme işli olan;

-Şehit eş, çocuk, anne, baba veya kardeşi,

-Gazi/gazi eş, çocuk, anne veya babası,

-İstiklal madalya sahibi/şeref aylığı alanlar,

- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olanlar,

-5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında olanlar,

-6284 sayılı aile koruma ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu kapsamında olanlar,

-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,

-Islah evinde kalanlar,

-İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile Açık Öğretim Lisesine yönlendirilen öğrenciler,

-Denetimli serbestlik kapsamında olanlar;

2022-1 Dönemi kayıt yenileme işlemlerini; ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabileceklerdir.

Ancak, ücret muafiyeti olan öğrencilerimiz şahsen müracaatta zorluk yaşıyor ise, ilan edilen 2022-1 Dönemi kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini e-posta, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.

2022-1 Dönemi kayıt yeniletmek için e-posta, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini takip etmeleri, kayıt yenileme işlemleri yapılmamış ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kayıt yenileme tarihleri içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ücret muafiyeti olan öğrencilerimizin geçerli belgelerinin bir örneğinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir.