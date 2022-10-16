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Eğitim AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları online mı?
Eğitim

AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları online mı?

AÖL sınav ekranı | Açık öğretil ortaokulu, açık öğretim lisesi öğrencileri birinci dönem sınavlarının tarihini araştırıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-16 17:42:00 -
AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları online mı?

Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos-7 Ekim tarihleri arasında alındı. Kayıtların tamamlanmasıyla birlikte gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman ? AÖL 1. dönem sınavları online mı?

AÖL Sınavları 2022 Aralık ayında yapılacak. 1.dönem sınavlarının aralık ayının kaçında başlayıp kaçında son bulacağına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı. 1.dönem sınavı online olarak yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, birinci dönem sınav ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu. MEB'ten yapılan açıklamada, "2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavları için açılan sınav katılım ücreti ödeme ekranları bankaların sistemleri gereği 14 Ekim 2022 tarihi saat 23:59'a kadar açık kalacaktır. Bu süre içerisinde ücretini yatıran fakat kaydını tamamlayamayan öğrencilerin  ilk kayıt işlemleri 17.10.2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır” denildi.

 

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