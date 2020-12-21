AÖL sınav tarihi açıklandı mı? | Koronavirüs salgını sağlık, ekonomi alanları kadar eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle pek çok sınav ertelendi. 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak açıköğretim ortaokul ve açıköğretim lise sınavları ileri bir tarihe ertelendi. Sınavlara girecek öğrenciler yeni tarihin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? | Açık lise sınavları ne zaman?

5-6 Aaralık'ta yapılacak olan AÖO ve AÖL sınavları ertelendi. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "“5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Öğrenciler sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. AÖO ve AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağına yönelik henüz bir bilgi yayınlanmadı. Tarihler açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

Ayrıca AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.