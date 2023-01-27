AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Final kararı 2023: Aöf sınavları ne zaman? AÖF sonuçları sorgulama AÖS ekranı
AÖF final sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde toplam dört oturumda tamamlanan güz dönemi final sınavları sonrası AÖF final sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Söz konusu sınavlara katılım sağlayan binlerce aday, sonuçlar için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. AÖF sonuçları genellikle 15 gün içinde açıklanıyor. Bir önceki sınavlar 11 Aralık'ta son bulmuş, sonuçlar 20 Aralık'ta ilan edilmişti. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.
AÖF sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları 21 ve 22 Ocak 2023 tarihlerinde uygulandı. Yüz yüze düzenlenen sınavlara katılan binlerce aday, AÖF final sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek resmi açıklama bekleniyor. Adayların alacağı final puanları ile birlikte dönem sonu not ortalaması da hesaplanmış olacak. Peki, Açıköğretim Fakültesi final sınavı AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.
Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak henüz Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Ancak geçtiğimiz sınavların açıklandığı tarihlere bakıldığında sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.
Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI
Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı.
Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası/ şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sorulara ulaşabilirler.
AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.
AÖF BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI, NE ZAMAN?
sabah'a göre: Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme sınavları bulunmuyor. Buna göre öğrenciler final sınavı sonuçları ile dersi geçip geçmediklerini öğrenecek.
2023 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023
Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023
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