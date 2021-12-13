AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonucu sorgula!

AÖL 1. dönem sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. AÖL sınavı 10 Aralık'ta çevrimiçi olarak öğrencilerin katılımıyla gerçekleşmişti. Sınavın ardından ise öğrencilerin puanlarını tahmin etmeleri için soru kitapçığı ve cevap anahtarları erişime açılmıştı. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. dönem sınavları 10 Aralık günü saat 23.59’a kadar devam etti.

AÖL 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmedi. 10 Aralık 23.59'da online sınavlar sona ermesiyle birlikte gözler bir kez daha AÖL 1. dönem sınav sonuçlarına çevrildi. 2021 AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları sınavların sona ermesinden itibaren 15 gün içerisinde AÖL sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. AÖL sonuçları, aralık ayı içerisinde MEB'in sayfasından açıklanacak.

AÖL ders geçme notu kaç?

Açık Öğretim Lisesi ders geçme notu kırk beş (45) olarak belirlendi. İlk dönem sınavlarından 45 ve üzeri alan öğrenciler başarılı sayılacak. Yani sınavda en az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi geçmeye hak kazanacak.