  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuç sorgula
Eğitim

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuç sorgula

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık öğretim lisesi öğrencileri 1.dönem sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç ekranı

Yeniakit Publisher
2021-12-18 10:21:00 -
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuç sorgula

Açık öğretim lisesi öğrencileri 4-10 Aralık tarihlerinde online olarak 1.dönem sınavlarını tamamladı. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sonuçları açıklanacak mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuç sorgula

Koronavirüs salgını sebebiyle AÖL birinci dönem sınavları 4-10 Aralık tarihleri arasında online olarak yapıldı. Öğrenciler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanır. Yapılan açıklamaya göre AÖL sonuçları 20 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de açıklanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay