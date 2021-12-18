Açık öğretim lisesi öğrencileri 4-10 Aralık tarihlerinde online olarak 1.dönem sınavlarını tamamladı. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sonuçları açıklanacak mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuç sorgula

Koronavirüs salgını sebebiyle AÖL birinci dönem sınavları 4-10 Aralık tarihleri arasında online olarak yapıldı. Öğrenciler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanır. Yapılan açıklamaya göre AÖL sonuçları 20 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de açıklanacak.