  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık öğretim lisesi sınav sonuçları 2021
Eğitim

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık öğretim lisesi sınav sonuçları 2021

AÖL sınav sonuç ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle AÖL sınavları online olarak yapıldı. AÖL 2.dönem sınavları 29 Mart’ta tamamlandı. Sınavlarını tamamlayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç ekranı

Yeniakit Publisher
2021-04-07 10:39:00 -
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık öğretim lisesi sınav sonuçları 2021

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok sınav ertelendi, bazıları ise online olarak yapıldı. Açık öğretim lisesi sınavları ise online olarak yapıldı. Öğrenciler sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık öğretim lisesi sınav sonuçları 2021

AÖL 2.dönem sınavları 21-29 Mart tarihleri arasında yapıldı. Sınavların açıklanacağı tarih ise açıklanmadı. 1.dönem sınavları 1 Mart’ta sona ermiş ve sonuçlar 10 Mart’ta açıklanmıştı.

AÖL SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav itirazı nasıl yapılır?

AÖL’den yapılan sınav itirazı açıklaması şöyle:

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Biden Türkiye'yi destekleyecek
Gündem

Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Biden Türkiye'yi destekleyecek

Bir panele konuk olan Yunan Profesör Giorgos Romanos, Biden yönetiminin Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını destekleyeceğini ifade etti...
Heyecanlandıran döviz tahmini: Nisan ayının 15'inden itibaren...
Ekonomi

Heyecanlandıran döviz tahmini: Nisan ayının 15'inden itibaren...

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil olmak üzere, bu yıl iyi bir ziyaretçi, 20-25 milyar civarında ..
Bakan Soylu: Eğer yapmazsak, millet bize bunu söylesin
Gündem

Bakan Soylu: Eğer yapmazsak, millet bize bunu söylesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Değil darbe yapmaya kalmak, bunu zihninden geçirenlere bile tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay