Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok sınav ertelendi, bazıları ise online olarak yapıldı. Açık öğretim lisesi sınavları ise online olarak yapıldı. Öğrenciler sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık öğretim lisesi sınav sonuçları 2021

AÖL 2.dönem sınavları 21-29 Mart tarihleri arasında yapıldı. Sınavların açıklanacağı tarih ise açıklanmadı. 1.dönem sınavları 1 Mart’ta sona ermiş ve sonuçlar 10 Mart’ta açıklanmıştı.

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AÖL sınav itirazı nasıl yapılır?

AÖL’den yapılan sınav itirazı açıklaması şöyle:

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.