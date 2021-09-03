AÖL kayıtları ne zaman yapılacak 2021-2022? MEB AÖL yeni kayıt ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi 2021-2022!

Açıköğretim Lisesi kayıtları ne zaman? Açıköğretim Lisesi (AÖL) için kayıt yenileme işlemleri 9 - 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı da 2021 AÖL ek sınavlar ise 16 - 29 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleştirdi. AÖL ek sınavına giren adaylar sınavların tamamlanmasıyla birlikte AÖL ek sınav sonuçlarını merak ediyordu. MEB AÖL ek sınav sonuçlarını açıklandığını duyurdu. MEB duyurusunda göre “Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresiyle birlikte güvenlik koduyla sonuçlarını görüntüleyebilir.’ denildi.

AÖL başvuruları nasıl yapılır?

AÖL kayıları ne zaman 2021-2022?

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim lisesinde eğitim görecekler için ilk kayıt tarihini duyurdu. 2021-2022 eğitim dönemi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenilemeye dair kılavuz da yayımlandı.

2021 - 2022 AÖL ilk kayıt tarihi-AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL ilk kayıt ücreti ne kadar 2021 2022

AÖL İlk Kayıt Sınav Ücreti

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır.

2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL kayıt ücretleri hangi bankaya yatırılacak?

AÖL kayıt ücretleri nereye yatırılacak? Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

İlk kayıt için yatırılan sınav ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak ilk kayıt sınav ücretini yatırabilirsiniz.AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

AÖL nedir?

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin

3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar.