AÖL kayıt yenileme ne zaman? 3. dönem AÖL kayıt yenileme başladı mı? AÖL 3. dönem ilk kayıt tarihi 2021

Açık öğretim lisesi (AÖL) sınavları 1. dönem AÖL sınavları, 25 Şubat 2021'de, AÖL 2. dönem sınavları 25 Mart'ta başlamıştı. AÖL 1. dönem ve 2. dönem sınavlarının tamamlanmasından sonra açık lisede okuyan AÖL öğrencileri şimdi de AÖL 3. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 3. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 İle 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak. İşte AÖL 3. dönem takvimiX

AÖL 3. dönem ders seçme tarihi

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

AÖL 3. dönem sınavı 04 Temmuz 2021 Pazar günü yapılacak.

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenilemeyi kimler yapacak?

Örgün eğitimde halen liselere kayıtlı veya tasdiknameli olan öğrenciler kayıt yaptıramayacak, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kayıtlı olan öğrenciler Açık Öğretim Lisesine geçiş yapamayacaktır. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır.

AÖL ilk kayıt sınav ücreti ne kadar?

2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

Açık öğretim lisesi - AÖL ders seçimi http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ‘’Öğrenci Girişi” başlığı seçilerek öğrenci numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra AÖL ders seçimi yapılmakta.

AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

AÖL ders seçimi yapmak için http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ‘’Öğrenci Girişi’’ başlığını seçiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız. Sol tarafta yer alan ‘’Kayıt Yenileme / Ders Seçme’’ başlığı altında yer alan ‘’Ders Seçme İşlemleri’’ modülünü seçiniz. Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1.

Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır. 2015‐2016 öğretim yılında ders seçme işlemlerinde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;