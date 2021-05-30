AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL 3.dönem sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

Eğitim hayatlarına Açık Öğretim Lisesi’nde devam edenler kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını, 3.dönem sınavlarının ise ayın kaçında nerede nasıl yapılacağını araştırıyor. AÖL kayıt yenileme otomatik mi yapılacak?

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme işlemi 17 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin kayıt yenileme işlemi için ücretlerini ödemeleri gerekiyor. Konu hakkında yapılan açıklamada, "Ücret yatırıp kaydı otomatik olarak yenilenmeyen öğrencilerimizin sınav bölgelerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Sınav bölgesi boş olan öğrencilerimizin kayıt yenilemeleri, Halk Eğitimi Merkezleri veya 444 06 32 MEBİM aracılığıyla kendilerine uygun sınav bölgesini seçtikten sonra yapılacaktır aksi takdirde otomatik kayıt yenilemeleri yapılmayacaktır" denildi.

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi 3.dönem sınavları online olarak yapılacak. AÖL sınavları 3 Temmuz 2021 saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 saat 23.59'a kadar çevrimiçi olarak yapılacak.

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