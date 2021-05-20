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Eğitim AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
Eğitim

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme süreci tamamlanmasının ardından 3. dönem sınavları resmen başlamış olacak. Binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınavlar sonrasında dönem tamamlanacak. AÖL sınav tarihleri 2021! Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme nasıl yapılır? MEB AÖL kayıt yenileme ekranı haberimizde

Yeniakit Publisher
2021-05-20 18:20:00 -
AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Tam kapanma sürecine denk gelmesi sebebiyle ertelenen AÖL kayıt yenileme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ileri bir tarihe ertelendi. AÖL 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılması kararı alındı. Peki, AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.

Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.)

 

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