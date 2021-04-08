AÖL diploma nasıl alınır? Açık öğretim lisesi diploma nasıl alınır?

AÖL’den mezun olunca diploma nasıl alınır? AÖL diplomamı nasıl ve nereden alabilirim? Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

AÖL diploma sorgulama nereden nasıl yapılır?

Açık öğretim lisesi Diploma sorgulama işlemleri diğer kamu hizmeti sorgulamalarda olduğu gibi e devlet üzerinden gerçekleştirilmekte. Diploma sorgulamak yapmak isteyenler e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile "Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama" ekranı üzerinden açık lise diploma sorgulama yaparak AÖL diploma bilgilerine ulaşabilmekte.

AÖL diploma ücretli mi?

MEB'den yapılan konuya ilişkin açıklama şöyle;(6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 27. Maddesinin 4.fıkrasında "(4) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanununa ekli (8) sayılı tarifenin VII-Okul Diplomaları bölümünün (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.")

AÖL diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?

AÖL öğrencileri, Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne faksla, posta yoluyla veya Halk Eğitim Merkezlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

Açık Öğretim lisesinde okuyan üniversiteye başvurabilir mi?

Açık Öğretim lisesinde okuyorum üniversiteye başvurabilir miyim?Açık Öğretim Lisesine kayıtlı mezun olabilecek her öğrenci üniversite sınavlarına başvurabilir.