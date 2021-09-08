AÖL ders seçimi nasıl yapılır 2021 AÖL ders seçimi ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim dönemi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenilemeye dair kılavuzu erişime açtı. AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi.

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar.

2021 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ‘’Öğrenci Girişi’’ başlığını seçiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız. Sol tarafta yer alan ‘’Kayıt Yenileme / Ders Seçme’’ başlığı altında yer alan ‘’Ders Seçme İşlemleri’’ modülünü seçiniz.

Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1. Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır. 2015‐2016 öğretim yılında ders seçme işlemlerinde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

Öncelikle Birinci Dönem ortak derslerinden başlamak üzere ders seçimi yapılacaktır. Birinci Dönem ortak dersleri seçildikten sonra İkinci Dönem ve sonraki dönemlerin ortak dersleri seçilecek bu şekilde ders seçme işlemine devam edilecektir.

Oturum başlığı altında yer alan bilgilerde ilgili dersin hangi oturuma ait olduğu gösterilmektedir. Bir oturum için en fazla 8 ders seçilebilir.

Birinci Döneme ait Birinci Oturumdan 8 den fazla dersiniz olması durumunda Birinci Dönemden 8 ders seçtikten sonra dönem atlayıp diğer derslerinizi İkinci Dönem dersleri arasından seçebilirsiniz.

Daha alt bir dönemde ortak dersiniz olduğu halde üst bir dönemden ortak ders seçmeye çalışırsanız diğer bir ifade ile birinci döneme ait ‘Fizik 1 ‘’ dersi olalar “Fizik 1” dersini seçmeden ikinci döneme ait “Fizik 2” dersini seçemez, sistem buna müsaade etmez. Sistem sizi aşağıdaki şekilde uyaracaktır. Bu durumda önce birinci dönemin dersini seçip ders seçmeye bu şekilde devam etmeniz gerekmektedir.

Ders seçme sayfasında bulunan Otomatik Ders Seçme İşlemi İçin Tıklayınız kısmındaki Kaydet butonunu tıklamanız durumunda sistem otomatik olarak derslerinizi seçecektir.