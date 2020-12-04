AÖL açık öğretim ortaokulu, lise sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan son dakika duyurusunda 5- 6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak olana açık öğretim ortaokulu, açık lisesi sınavları ve MEB unvan değişikliği sınavlarının korona kısıtlamaları nedeniyle ertelendiği açıklandı. Peki MEB 2020 açık lise AÖO açık öğretim ortaokulu, açık lisesi sınavları ne zaman yapılacak? AÖO, AÖL ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.