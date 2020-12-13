AÖL ders seçimi 2021 | Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanan pek çok sınav ileri bir tarihe ertelendi. 5-6 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan açıköğretim ortaokulu ve açıköğretim lisesi sınavları ertelendi. Sınavların ne zaman yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Öğrenciler sınavların ertelenmesinin ardından milyonlarca öğrenci AÖL kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri | AÖL ders seçimi ne zaman?

AÖL açık lise 2021 kayıt yenileme ne zaman?

Açık lise öğrencileri 2. dönem kayıt yenileme işleminin ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak 2021’de başlayacak. Kayıt yenileme işlemi 31 Ocak 2021’de sona erecek.

AÖL 2. dönem ders seçimi ve güncelle işlemleri ise 6 Ocak-8 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.