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Eğitim AÖL açık lise 2021 kayıt yenileme ne zaman?
Eğitim

AÖL açık lise 2021 kayıt yenileme ne zaman?

AÖL kayıt yenileme tarihleri | Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayında yapılması planlanan pek çok sınav ertelendi. Salgın sebebiyle açıköğretim ortaokul ve lise sınavları da ileri bir tarihe alındı. Açık lise öğrencileri şimdi ise 2021 kayıt yenileme işlemlerinini ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021 AÖL kayıt yenile tarihleri | AÖL kayıt yenileme ekranı | AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:03:00 -
AÖL açık lise 2021 kayıt yenileme ne zaman?

AÖL ders seçimi 2021 | Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanan pek çok sınav ileri bir tarihe ertelendi. 5-6 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan açıköğretim ortaokulu ve açıköğretim lisesi sınavları ertelendi. Sınavların ne zaman yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Öğrenciler sınavların ertelenmesinin ardından milyonlarca öğrenci AÖL kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri | AÖL ders seçimi ne zaman?

AÖL açık lise 2021 kayıt yenileme ne zaman?

Açık lise öğrencileri 2. dönem kayıt yenileme işleminin ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak 2021’de başlayacak. Kayıt yenileme işlemi 31 Ocak 2021’de sona erecek.

AÖL 2. dönem ders seçimi ve güncelle işlemleri ise 6 Ocak-8 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

AÖL sınavları ne zaman? | Açık lise sınavları yeni tarih
AÖL sınavları ne zaman? | Açık lise sınavları yeni tarih

Eğitim

AÖL sınavları ne zaman? | Açık lise sınavları yeni tarih

 

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