AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, Açık öğretim lisesi AÖL açık lise sınavı online mı olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Milyonlarca açık lise öğrencisinin merakla beklediği açıklama geldi, AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. 2021-2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Okulları II. Dönem Sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart tarihleri arasında tamamlandı. AÖL 2. dönem sınavının tamamlanmış olması nedeniyle açık lise öğrencileri bu kez de MEB AÖL 3. dönem sınav takvimini merak eder oldu.

Açık Lise AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başladı. Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 Dönemi 3. dönem kayıt yenileme takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Açık Lise AÖL 3. dönem kayıt yenileme için 11-29 Nisan tarihleri belirlenmişti.

MEB açık öğretim lisesi açık lise AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. Mili Eğitim Bakanlığı-MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.