AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, Açık öğretim lisesi AÖL açık lise sınavı online mı olacak?
MEB 2022 açık lise 3. dönem kayıt yenileme takvimi MEB tarafından açıklanmıştı. 2022 AÖL 3. dönem kayıt yenilemeler 11-29 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemimin sona ermiş olnası nedeniyle açık liseye kayıt yaptıranlar şimdi de AÖL 3. dönem sınav tarihini merak ediyor. Peki MEB açık lise açık öğretim AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları yüz yüze mi online mi yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Milyonlarca açık lise öğrencisinin merakla beklediği açıklama geldi, AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. 2021-2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Okulları II. Dönem Sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart tarihleri arasında tamamlandı. AÖL 2. dönem sınavının tamamlanmış olması nedeniyle açık lise öğrencileri bu kez de MEB AÖL 3. dönem sınav takvimini merak eder oldu.
Açık Lise AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başladı. Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 Dönemi 3. dönem kayıt yenileme takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Açık Lise AÖL 3. dönem kayıt yenileme için 11-29 Nisan tarihleri belirlenmişti.
MEB açık öğretim lisesi açık lise AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. Mili Eğitim Bakanlığı-MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.