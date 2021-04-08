AÖL 2. dönem sınavlarını tamamlayan öğrenciler, 3. dönem sınavlarının artan vaka sayıları nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. MEB tarafından yapılan açıklamaları yakından takip eden öğrenciler, AÖL 3. dönem sınavlarına ilişkin yeni bir gelişmenin olup olmadığını araştırıyor.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

MEB tarafından yayımlanan sınav uygulanma takvimine göre, AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içerisinde yapılacağı bekleniyor.

AÖL 3. dönem sınavları ertelendi mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle söz konusu AÖL sınavlarının ertelenme ihtimalinin olduğu görülüyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.