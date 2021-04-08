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Eğitim AÖL 3. dönem sınavları ertelendi mi?
Eğitim

AÖL 3. dönem sınavları ertelendi mi?

2020-2021 eğitim yılı AÖL ikinci dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyordu. AÖL ikinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenciler, şimdi ise gözlerini AÖL 3. dönem sınav tarihlerine çevirdi. Koronavirüs vaka sayılarının artışı nedeniyle öğrenciler, AÖL 3. dönem sınav tarihlerinin ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ertelendi mi? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 12:58:00 -
AÖL 3. dönem sınavları ertelendi mi?

AÖL 2. dönem sınavlarını tamamlayan öğrenciler, 3. dönem sınavlarının artan vaka sayıları nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. MEB tarafından yapılan açıklamaları yakından takip eden öğrenciler, AÖL 3. dönem sınavlarına ilişkin yeni bir gelişmenin olup olmadığını araştırıyor.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

MEB tarafından yayımlanan sınav uygulanma takvimine göre, AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içerisinde yapılacağı bekleniyor.

AÖL 3. dönem sınavları ertelendi mi? 

Koronavirüs salgını nedeniyle söz konusu AÖL sınavlarının ertelenme ihtimalinin olduğu görülüyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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