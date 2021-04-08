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Eğitim AÖL 2.dönem sınav sonuçları | AÖL sınav sonuç ekranı
Eğitim

AÖL 2.dönem sınav sonuçları | AÖL sınav sonuç ekranı

AÖL sınav sonuçları öğren | Açık öğretim lisesi 2.dönem sınavları 29 Mart’ta sona erdi. Öğrencilerin beklediği sonuçlar ise açıklandı. Peki, AÖL 2.dönem sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 12:17:00 -
AÖL 2.dönem sınav sonuçları | AÖL sınav sonuç ekranı

AÖL sınav sonuç sorgula | AÖL sınavları koronavirüs salgını sebebiyle online olarak yapıldı. İlk sınavlar 1 Mart’ta 2. dönem sınavları ise 29 Mart’ta tamamlandı. Peki, AÖL sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL 2.dönem sınav sonuçları | AÖL sınav sonuç ekranı

Açık öğretim lisesi 2.dönem sınav sonuçları açıklandı. AÖL web sitesine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav itiraz süresi nasıl işliyor?

AÖL'den yapılan açıklamada itiraz süreci hakkında şu ifadeler yer aldı:

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

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