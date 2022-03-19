AÖL 2022 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? 2022 AÖL 3. dönem sınav tarihi:

Milli Eğitim Bakanlığı Açık ise sınavları (AÖL) 2. dön dönem Sınavları 01 Mart 2022 tarihi saat 09:30'dan - 10 Mart 2022 tarihine kadar online olarak yapıldı. AÖL sınavına giren öğrenciler AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. AÖL sonuçlarının açıklanmasından sonra ise bu kez de AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve AÖL 3. dönem sınav takvimi merak edilmeye başlanılacak. AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB 2022 AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav tarihleri belli oldu

2022 AÖL 3. dönem sınav tarihi:

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak. 2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.