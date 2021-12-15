AÖL 2. dönem sınavı ne zaman 2022? AÖL 2. dönem sınav nasıl yapılacak?

AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem AÖL sınavları çevrimiçi olarak 4-10 Aralık 2021 tarihleri arasında yapıldı. Açık Öğretim Lisesi'nin 2. Dönem sınav tarihleri de AÖL 1. dönem sınavının tamamlanmasıyla birlike merak edilir oldu.

2021-2022 Eğitim yılının Açık Öğretim Lisesi sınav süreci araştırılmaya devam ediyor. 1. dönem sınavları tamamlanan AÖL'ün 2. dönem sınavları gündeme geldi. Açık lise öğrencileri, aöl sınav tarihleri aramasında bulunuyor. Peki 2022 AÖL 2. önem sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihi açıklandı mı?

2022 AÖL sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-1. Dönem Sınavları 4-10 Aralık’ta yapıldı. MEB 2022 AÖL 2. dönem sınavının ne zaman yapılacağını henüz açıklamadı. AÖL 2. dönem sınavı da aynen AÖL 1. dönem sınavı gibi yapılması bekleniyor.

AÖL mezun şartları neler?

2021-1. Dönem sınavlarından itibaren, 18 yaş ve üstü öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan 8 dönem şartı 5 döneme indirilmiştir.

Açık Öğretim Lisesi 18 yaş ve üstü öğrencilerimizin mezuniyet şartları:

- Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması,

- Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

- Ortak / Zorunlu derslerin tamamını başarması veya muaf olması,

Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

- Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL’den nasıl mezun olunur?

AÖL diplomaları Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile alınıyor. Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir. Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.