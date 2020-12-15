AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? MEB AÖL ilk kayıt tarihi

Açık lise sınavları yani AÖL 1. dönem sınavları korona virüsü tedbirleri kapsamında ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açık öğretim ortaokulu (AÖO) ve açık öğretim lisesi sınavlarına (AÖL) ilişkin yapılan açıklamada, “5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.” denildi.

AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri de merak ediliyordu. 2020-2021 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri Millli Eğitim Bakanlığı tarafından açkılandı. 2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4-31 Ocak 2020 tarihleri arasındadır. 2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme Güncelleme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 6 Ocak - 8 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri MEB

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri : 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri : 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri : 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri : 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri : 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. DönemSınav Merkezi Güncelleme İşlemleri : 27 Nisan 2021 – 14 Mayıs 2021

2021‐2022 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri : 31 Ağustos 2021‐ 03 Ekim 2021

2021‐2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri : 06 Eylül 2021 ‐08 Ekim 2021

2021‐2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri : 06 Eylül 2021 ‐12 Ekim 2021

AÖL kimler kayıt yeniler?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 3 dönem, 2. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.