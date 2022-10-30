AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi belli oldu mu?
Eğitim hayatlarına açık öğretim lisesi ve ortaokullarında devam edenler 1.dönem sınavlarının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
2022-2023 eğitim öğretim yılında açık öğretim lisesi birinci dönem sınavlarının ne zaman gerçekleşeceği sık sık araştırılıyor. AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimini açıkladı mı?
AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi belli oldu mu?
AÖL Sınavları 2022 Aralık ayında yapılacak. 1.dönem sınavlarının aralık ayının kaçında başlayıp kaçında son bulacağına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı. 1.dönem sınavı online olarak yapılacak.
Sınav takvimi detaylı olarak paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.