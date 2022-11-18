Açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu öğrencileri ilk dönem sınavlarının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediliyor. Bu sebeple sık sık ‘AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?’ sorusunun cevabı araştırılıyor.

AÖL 1.dönem sınav tarihleri 2022 | AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 1.dönem sınavlarının aralık ayında yapılacağını açıkladı. Sınavlar online olarak gerçekleştirilecek. Ancak sınavların gün ve saatlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

AÖL'den nasıl mezun olunur?

AÖL mezun olma şartları:

18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders almak zorunda,

Kazanılan toplam kredinin 170 olması,

Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,

Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,

En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.