AÖL 1. dönem sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2021 2022 AÖL 1. dönem online sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL 1. dönem çevrimiçi (online sınav) sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 4 Aralık ile 10 Aralık tarihleri arasında açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları 4 Aralık’tan 10 Aralık’a kadar çevrimiçi ortamda (online) tamamlandı 2021 AÖL 1. dönem sınavının tamamlanmasıyla birlikte binlerce AÖL öğrencisi AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihini büyük bir dikkatle takip ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. dönem çevrimiçi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve saati açıkladı.

AÖL 1. dönem sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim kurumları 2021 2022 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem online sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 18:00’da açıklanacak. AÖL sınav sonuç sorgulamak için tıklayın