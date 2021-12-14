AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklacak? MEB 2021 AÖL sınav sonuç sorgulama!

AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve lise eğitimini dışardan tamamlamak isteyen binlerce öğrenci AÖL sınavına katılmak zorunda. MEB 2021 AÖL 1. dönem sınav sonuçları için heyecan dorukta. 4-10 Aralık tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşen Açık Lise 1. dönem sınavlarında ter döken on binlerce öğrenci, sınavın ardından 'AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB, Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçlarını açıklayacağı takvim yayınlandı mı?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 4 Aralık ile 10 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak yapıldı. MEB 2021 AÖL1. dönem bınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmedi. 10 Aralık 23.59'da online sınavlar sona erdi. Bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılması bekleniyor. AÖL sonuçları için tıklayın

AÖL kayıt nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar. Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

AÖL’den mezun nasıl olunur?

18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.