  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Türkiye ile ilişkiler zedelenir' diyerek müdahale ettiler! PKK destekçilerine soğuk duş

Azerbaycan duyurdu! Haritalar alındı

Sedat Peker ile İsmail Saymaz arasında kriz! Firari mafya lideri Twitter'dan cevap verdi

Türk heyeti Libya'da! Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Bunu göstermek için geldik

Sağlık ekiplerinin müdahalesine de izin vermediler! Terörist İsrail askerleri, Filistinli kadını şehit etti

Oxford'un enerji uzmanı: Türkiye Karadeniz'deki keşif sayesinde masaya daha güçlü oturacak

Putin'den ABD'ye anlaşma çağrısı

Erdoğan'ın talimatı vatandaşı sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler

'Cinsel istismar' skandalları kiliseleri vurdu! Papa'dan 'kriz' itirafı

Tokatçılıkta yeni yöntem mi? Nusret kripto para oldu
Tunus’ta yaşanan gerginlik devam ediyor: Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı
Pakistan'dan sert tepki! "Şiddetle kınıyoruz!"
O ülkede maden ocağında patlama
Merkel Kuzey Akım-2 projesinden umutlu
Eğitim AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021?
Eğitim

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açık öğretim fakültesinde eğitim almakta olan milyonlarca öğrenci geçtiğimiz gün yayımlanan sınav sonuçları ardından AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve sınavları için bekleyişe geçti. AÖF öğrencileri "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021?" sorusunu merak ediyorlar. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 22:45:00 -
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okuluna dair detayları araştırıyor. Açık öğretim fakültesi öğrencilerinin merak ettiği AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021?

Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak. 5 Temmuz'da derslerin başlamasının ardından sınavlar için geri sayıma geçilecek.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Mazereti bulunan adaylar içinse yaz okulunu sonu mazeret sınavları 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay