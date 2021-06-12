AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021?
Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açık öğretim fakültesinde eğitim almakta olan milyonlarca öğrenci geçtiğimiz gün yayımlanan sınav sonuçları ardından AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve sınavları için bekleyişe geçti. AÖF öğrencileri "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021?" sorusunu merak ediyorlar. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okuluna dair detayları araştırıyor. Açık öğretim fakültesi öğrencilerinin merak ettiği AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu.
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021?
Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak. 5 Temmuz'da derslerin başlamasının ardından sınavlar için geri sayıma geçilecek.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Mazereti bulunan adaylar içinse yaz okulunu sonu mazeret sınavları 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.