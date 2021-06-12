AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
AÖF, açıköğretim sistemiyle üniversite eğitimi veren bir eğitim sistemidir. Eğitim ve öğretim dönemi bitmek üzereyken, AÖF öğrencileri yaz okulu kayıtlarının ne zaman başlayacağı araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu dönemde derslerini veremeyen öğrenciler, yaz okulunda kalan derslerini vermeyi hedefliyor. İşte merak edilen haberin detayları…
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıt yenileme işlemleri 1-4 Temmuz 2021'de yapılacak. Derslerse 5 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak.23-27 Ağustos tarihlerinde yaz okulu sınavları yapılacak. 6-8 Eylül 2021'de ise yaz okulu mazeret sınavları gerçekleştirilecek.