AÖF yaz okulu 2021 online mi olacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu dersleri ne zaman başlıyor?

AÖF yaz okulu 2021, AÖF yaz okulu kayıt 2021 ne zaman? AÖF yaz okulu kayıt tarihi, AÖF yaz okulu kaça kredi ile geçilir? soruları AÖF yaz okuluna gitmek için hazırlık yapanlarca sorgulanıyor. Peki AÖF yaz okulu kayıt yenileme ne zaman? AÖF yaz okulu dersleri ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu sonu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu dersleri ne zaman bitiyor? AÖF yaz okulu sonu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2021 yaz okulu sonu sınav tarihi ne zaman? AÖF tek ders sınavı 2021 ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu 2021 sınav takvimi.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okuluna ilişkin takvimi açıkladı. AÖF yaz okulu takvimine göre, Yaz Okulu Açılmayan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih 25 Haziran 2021.

AÖF yaz okulu kayıt yenileme ne zaman?

AÖF yaz okulu kayıt yenileme tarihi yine öğreniler tarafından merak ediliyor. AVF yaz okulu kayıt yenileme tarihini 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

AÖF yaz okulu dersleri ne zaman başlıyor?

AÖF yaz okulu ders başlangıç tarihi ne zaman? AÖF 2021 yaz okulu ders başlangıcı 5 Temmuz 2021.

AÖF yaz okulu dersleri ne zaman bitiyor?

AÖF yaz okulu ders bitiş tarihi ise yine AÖF 2021 yaz okulu takvimine bakıldığında 20 Ağustos 2021 olarak görünüyor.

AÖF yaz okulu sonu sınavları ne zaman?

AÖF yaz okulu sonu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2021 yaz okulu sonu sınav tarihi ne zaman? AÖF Yaz Okulu Sonu Sınavları 3-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF yaz okulu sonu mazeret sınavları ne zaman?

2021 AÖF yaz okuyu mazeret sınav tarihi 06-08 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF yaz okulu tek ders sınavı başvuruları ne zaman bitiyor?

AÖF yaz okulu tk ders sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? 13 Eylül 2021 tarihinde bitecek.

AÖF tek ders sınavı 2021 ne zaman?

AÖF 2021 tek ders sınavı 15 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF 2021 yaz okulu sınav takvimi