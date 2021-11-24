AÖF vizeye girmek zorunlu mu? AÖF vizeye girmeyen finale girebilir mi?
AÖF vize final yüzdeleri kaç? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi 1. ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacak. Vizelere girmek istemeyenler ise finallere girme haklarının sürüp sürmeyeceğini araştırıyor. AÖF vizeye girmedim finale girsem olur mu? AÖF vizeye girmeyen finalden 100 mü almalı?
Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde yüz yüze yapılacak. Sınava girmek istemeyenler ise yalnızca finallere girme şansları olup olmadığını araştırıyor. Peki, AÖF vizeye girmeyen finallere girebilir mi?
AÖF vizeye girmek zorunlu mu? AÖF vizeye girmeyen finale girebilir mi?
AÖF öğrencileri vizelere girmemeleri durumunda finallere girme hakkını kaybetmiyor. Dileyen öğrenci vizeye girmeden finale girebiliyor. Ancak bilindiği gibi ders notunu vize yüzde 30, final ise yüzde 70 etkiliyor. Bu sebeple eğitimciler öğrencilerin mutlaka vizelere katılmasını öneriyor.
AÖF ders geçme notu nasıl hesaplanıyor?
Ders notunun belirlenmesi için vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.
Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18
Final Notu: 80 (80x0.70) = 56
Toplam: 74'tür.
Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.