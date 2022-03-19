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Eğitim AÖF vize sınav yerleri belli oldu mu? 2022 AÖF bahar dönemi ara sınav giriş belgesi sorgulama!
Eğitim

AÖF vize sınav yerleri belli oldu mu? 2022 AÖF bahar dönemi ara sınav giriş belgesi sorgulama!

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. AÖF vize sınavı için hazırlıklar yapan öğrenciler Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF bahar dönemi vize sınavı giriş belgelerini sorguluyor. Peki AÖF 2022 bahar dönemi vize sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2022-03-19 17:01:00 - 2022-03-19 17:01:49
AÖF vize sınav yerleri belli oldu mu? 2022 AÖF bahar dönemi ara sınav giriş belgesi sorgulama!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2022 Bahar Dönemi sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte AÖF bahar dönemi vize sınavına odaklanan öğrenciler AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavına 2-3 Nisan 2022 tarihinde girecek. AÖF bahar dönemi ara sınavına girecekler 2022 AÖF sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırır oldu. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF giriş belgesi sorgulama!

AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans/lisans programlarında kaydı olan öğrenciler AÖF sınavları için sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediyor. AÖF vize sınavları için sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınavlara 1 hafta kala sınav giriş yerlerinin ve sınav giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor.   

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl yapılacak?

AÖF bahar dönem vize sınavlarının yüz yüze uygulanması bekleniyor. Bahar dönemi sınavları için sınav merkezi tercihi yapmayan adaylar için güz döneminde seçtiği sınav merkezleri geçerli olacak. 

AÖF 2022 bahar dönemi sınav takvimi

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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