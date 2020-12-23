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Eğitim AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi sınav sonuçları merakla bekleniyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:52:00 -
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınavları 21 Aralık gecesi sona erdi. Daha önceki sınavlarda sonuçlar 1-2 gün içinde açıklanıyordu. Bu nedenle öğrenciler sınav biter bitmez yoğun şekilde araştımaya koyuldu. En çok yöneltilen soru ise AÖF sonuçları açıklandı mı? Vize sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları. 

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınav sonuçları için değerlendirme işlemlerini sürdürüyor. 81 ilde yüz binlerce öğrencinin pandemi süreci dolayısıyla online olarak katılım sağladığı AÖF güz dönemi sınavları için sonuçlar, internet üzerinden yayımlanacak. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçları ile birlikte bir sonraki sınav dönemi için hazırlıklarına başlayacak. Her ders için 40 dakikalık sınava giren öğrenciler, bazı derslerde ise açık uçlu sorulara cevap vermişti

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, ‘Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.’ denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erdi.

24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.

Sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

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