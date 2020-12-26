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Eğitim AÖF sonuç ekranı | AÖF sonuçlarını öğren
Eğitim

AÖF sonuç ekranı | AÖF sonuçlarını öğren

AÖF sonuçları açıklandı mı? Milyonlarca Açıköğretim Fakültesi öğrencisi 12-13 Aralık tarihleri arasında vize sınavlarına girdi. Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, AÖF sonuçları nasıl öğrenilir? AÖF vize sonuçları öğren

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:24:00 -
AÖF sonuç ekranı | AÖF sonuçlarını öğren

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları 12-13 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Sınava giren öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. AÖF sınav sonuç ekranı | AÖF vize sonuçları nasıl öğreniliyor?

AÖF sonuç ekranı | AÖF sonuçlarını öğren

Açıköğretim vize sınavları 12-13 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçları açıklandı. AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16-7 Ocak 2021'de online olarak yapılacak.

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