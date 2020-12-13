AÖF sınavları ne zaman bitecek? | AÖF vizeleri ne zaman bitecek?
Açıköğretim vize sınavları ne zaman bitecek? | Açıköğretim Fakültesi öğrencileri vize sınavlarının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman bitecek? | AÖF sınav tarihleri | AÖF finalleri ne zaman?
Milyonlarca Açıköğretim Fakültesi öğrencisi ara sınavların ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, AÖF yılsonu sınavları ne zaman?
AÖF sınavları ne zaman bitecek? | AÖF vizeleri ne zaman bitecek?
AÖF ara sınavları 12-13 Aralık tarihleri arasında online olarak yapılıyor. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları da online olarak 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.
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