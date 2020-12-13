  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖF sınavları ne zaman bitecek? | AÖF vizeleri ne zaman bitecek?
Eğitim

AÖF sınavları ne zaman bitecek? | AÖF vizeleri ne zaman bitecek?

Açıköğretim vize sınavları ne zaman bitecek? | Açıköğretim Fakültesi öğrencileri vize sınavlarının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman bitecek? | AÖF sınav tarihleri | AÖF finalleri ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:33:00 -
AÖF sınavları ne zaman bitecek? | AÖF vizeleri ne zaman bitecek?

Milyonlarca Açıköğretim Fakültesi öğrencisi ara sınavların ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, AÖF yılsonu sınavları ne zaman?

AÖF sınavları ne zaman bitecek? | AÖF vizeleri ne zaman bitecek?

AÖF ara sınavları 12-13 Aralık tarihleri arasında online olarak yapılıyor. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları da online olarak 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

AÖF ONLİNE SINAV SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ 

AÖL açık lise 2021 kayıt yenileme ne zaman?
AÖL açık lise 2021 kayıt yenileme ne zaman?

Eğitim

AÖL açık lise 2021 kayıt yenileme ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan büyük Alevilik provokasyonu! Bakın ne yaptılar
Dünya

Almanya'dan büyük Alevilik provokasyonu! Bakın ne yaptılar

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Alevilik inancını "bir din ve inanç toplumu" olarak tanıma kararı alındı. Avrupa Ehl-i Beyt Alev..
Bakan Soylu'dan HDP'lilere: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh!
Siyaset

Bakan Soylu'dan HDP'lilere: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütüne yönelik yaptığı açıklamada kendini protesto eden HDP'lilere dönerek, "Artık belediyeler devlet..
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye yorumu
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir sonrası bazı İranlı yetkililer hadsiz açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Muhamm..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay