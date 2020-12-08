AÖF sınav ekranı | Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ara sınavların ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

AÖF sınavları ne zaman?

Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Pek çok sınav ertelenirken bazı sınavlar online olarak yapılmaya devam ediyor. Açıköğretim Fakültesi vize ve finalleri online olarak yapılacak. AÖF’den yapılan açıklamada, “Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi” denildi. AÖF ara sınavları 12-13 Aralık’ta yapılacak.

AÖF sınav takvimi

Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

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