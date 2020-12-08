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Eğitim AÖF sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınavları online mı? | Eğitim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi’nde sürdüren milyonlarca kişi ara sınavların ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. AÖF sınavları ne zaman? | AÖF sınav yerleri | AÖF sınavları online mı? | AÖF vizeler ne zaman nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:28:00 -
AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınav ekranı | Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ara sınavların ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

AÖF sınavları ne zaman?

Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Pek çok sınav ertelenirken bazı sınavlar online olarak yapılmaya devam ediyor. Açıköğretim Fakültesi vize ve finalleri online olarak yapılacak. AÖF’den yapılan açıklamada, “Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi” denildi. AÖF ara sınavları 12-13 Aralık’ta yapılacak.

AÖF sınav takvimi

Güz Dönemi Ara Sınavı  12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı               16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı              10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı       29 - 30 Mayıs 2021

AÖF SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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