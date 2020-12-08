AÖF sınavları ne zaman?
AÖF sınavları online mı? | Eğitim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi’nde sürdüren milyonlarca kişi ara sınavların ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. AÖF sınavları ne zaman? | AÖF sınav yerleri | AÖF sınavları online mı? | AÖF vizeler ne zaman nasıl yapılacak?
AÖF sınav ekranı | Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ara sınavların ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınavları ne zaman nasıl yapılacak?
AÖF sınavları ne zaman?
Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Pek çok sınav ertelenirken bazı sınavlar online olarak yapılmaya devam ediyor. Açıköğretim Fakültesi vize ve finalleri online olarak yapılacak. AÖF’den yapılan açıklamada, “Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi” denildi. AÖF ara sınavları 12-13 Aralık’ta yapılacak.
AÖF sınav takvimi
Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
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