Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bu sene sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. AÖF sınavları online mı olacak? Bu yıl da sınavlar çevrimiçi mi?

AÖF sınavları nasıl yapılacak yüz yüze mi online mi? 2021 2022 AÖF ara vize sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde akademik takvim açıklandı. Güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021’de yapılacak. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Öğrencilerin merak ettiği ‘Sınavlar yüz yüze mi yapılacak?’ sorusuna da cevap geldi. Yapılan açıklamada 2021-2021 dönemi sınavlarının yüz yüze yapılacağı belirtildi.