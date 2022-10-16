AÖF sınav tarihleri 2022-2023 | AÖF güz dönemi sınav takvimi:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, güz dönemi sınavlarının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takviminin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman?
AÖF sınav tarihleri 2022-2023 | AÖF güz dönemi sınav takvimi:
Eğitim hayatlarına AÖF'de devam edenler sınav takvimini araştırmaya başladı. Güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralım 2022'de gerçekleştirilecek.
Güz dönemi bitirme yani final sınavları 21-22 Ocak 2023'te yapılacak. Anadolu Üniversitesinin sınav uygulamasında telafi veya bütünleme sınavı bulunmuyor. Başarısız olan öğrenciler için dönem sonunda yaz okulu sınavları yapılıyor.
AÖF kayıt yenileme bitti mi?
AÖF kayıt yenileme işlemi 3 Ekim'de başladı. İşlemler 17 Ekim Pazartesi saat 22.00'de sona erecek.
Kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresinden, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.