AÖF sınav takvimi! AÖF vize sınavları ne zaman?
AÖF kayıt yenileme dönemi sona erdi. Şimdi öğrenciler aynı sorunun yanıtını aramaya başladı. İşte, merak ettiğiniz " AÖF vize sınavları ne zaman?" sorusunun cevabı...23 Ekim 2019 Çarşamba 21:42
AÖF kayıt yenileme dönemi sona erdi. Şimdi öğrenciler aynı sorunun yanıtını aramaya başladı. İşte, merak ettiğiniz " AÖF vize sınavları ne zaman?" sorusunun cevabı...
Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 22 Ekim 2019'da sona erdi. Kayıt yenileme döneminin sona ermesinin ardından öğrenciler sınav tarihlerini araştırmaya başladı.
AÖF sınav takvimi! AÖF vize sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencileri 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav tarihlerini merak etmeye başladı. AÖF akademik takvimine göre ara sınavlar 14 Aralık Cumartesi ve 15 Aralık Pazar günü yapılacak.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 Ocak Cumartesi ve 19 Ocak Pazar günleri yapılacak.
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