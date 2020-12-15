AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi sınavları 12 Aralık, 13 Aralık ve 14 Aralık’ta yapıldı. Adaylar 14 Aralık’ta saat 23:59’a kadar sınavlarını tamamladılar. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

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AÖF sınav tarihleri

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020

19-20-21 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021