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Eğitim AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama

Yeniakit Publisher
2020-12-15 21:55:00 -
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi sınavları 12 Aralık, 13 Aralık ve 14 Aralık’ta yapıldı. Adaylar 14 Aralık’ta saat 23:59’a kadar sınavlarını tamamladılar. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav tarihleri

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020

19-20-21 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

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