AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi sınavları 12 Aralık, 13 Aralık ve 14 Aralık’ta yapıldı. Adaylar 14 Aralık’ta saat 23:59’a kadar sınavlarını tamamladılar. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
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AÖF sınav tarihleri
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021