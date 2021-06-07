Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ndeki duyuruları yakından takip edenler AÖF sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. Bahar dönemi final sınavlarının ardından gözler Açıköğretim Fakültesi sonuçlarına çevrildi. Bahar Dönemi AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Vize sınavları 19 Nisan tarihinde sona ermiş sınav sonuçları ise 26 Nisan tarihinde erişime açılmıştı. AÖF final sınavları ise 7 Haziran tarihinde tamamlanacak. Bu bilgiler göz önüne alındığında AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor. Diğer yandan Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazları ile ilgili duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama şöyle;

Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilir. Bu tarihten sonraki itirazlar işleme alınmayacaktır.

AÖF sonuç sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları açıklandığı zaman sınav sonuçları e Devlet ve https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden öğrenilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından aşağıdaki link üzerinden sınav sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN