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Eğitim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuç sorgulama ekranı
Eğitim

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuç sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Eskişehir Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları dün gece itibarıyla sona erdi. Sınav biter bitmez sonuçlar tarihi merak edilmeye başlandı.2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Güz dönemi vize AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 21:45:00 -
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuç sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi tarafından online şekilde tamamlanan AÖF vize sınavının sonuçları, kurum tarafından yapılacak değerlendirme işleminin ardından adayların erişimine açılacak. Yakın zaman önce tamamlanan sınavların ardından, beklemede olan yüz binlerce öğrenci de yeni yıla sayılı günler kala araştırmalarına hız verdi.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF güz dönemi vize sınav sonuçları tarihi hakkında Anadolu Üniverstesi'nden yapılan bir açıklama henüz yok. Daha önceki sınavın sonuçları 1 gün sonra açıklanmıştı. Bu sınavda da aynı sürecin yaşanması bekleniyor. Bu nedenle gün boyu gözler Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesinde olacak.

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, ‘Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.’ denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erdi.

24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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