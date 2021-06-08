Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi sınavlarını tamamladı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuçları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2 ve 6.yarıyıl dönem sonu sınavları 29,30 ve 31 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. 4 ve 8.yarıyıl sınavları 5,6,7 Haziran'da tamamlandı. AÖF final sonuçları sınavlar tamamlandıktan sonra açıklanacak. Sınavlar 7 Haziran'da tamamlandıktan sonra sonuçlar ilan edilecek. AÖF final sonuçlarının 14 Haziran açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav itirazları ne zaman?

AÖF'den yapılan açıklamada, "5-6-7 Haziran 2021 tarihinde yapılan Çevrimiçi Bahar Dönemi Dönem sonu sınavında sınava ve sınav sorularına yapılacak itirazlar 3 iş günü(8-9-10 Haziran 2021) içinde Öğrenci Otomasyonundan (T.C. kimlik numarası ve şifre ile) yapılacaktır. 10 Haziran 2021 23:59 tarihinden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır” denildi.