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Eğitim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuçları
Eğitim

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuçları

AÖF bahar dönemi sonuçları | AÖF bahar dönemi sene sonu sınavları tamamlandı. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 16:05:00 -
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuçları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi sınavlarını tamamladı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuçları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2 ve 6.yarıyıl dönem sonu sınavları 29,30 ve 31 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. 4 ve 8.yarıyıl sınavları 5,6,7 Haziran'da tamamlandı. AÖF final sonuçları sınavlar tamamlandıktan sonra açıklanacak. Sınavlar 7 Haziran'da tamamlandıktan sonra sonuçlar ilan edilecek. AÖF final sonuçlarının 14 Haziran açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav itirazları ne zaman?

AÖF'den yapılan açıklamada, "5-6-7 Haziran 2021 tarihinde yapılan Çevrimiçi Bahar Dönemi Dönem sonu sınavında sınava ve sınav sorularına yapılacak itirazlar 3 iş günü(8-9-10 Haziran 2021) içinde Öğrenci Otomasyonundan (T.C. kimlik numarası ve şifre ile) yapılacaktır. 10 Haziran 2021 23:59 tarihinden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır” denildi.

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