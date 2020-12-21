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Eğitim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF güz dönemi vize sınavları 12,13,14 Aralık ile 19,20,21 Aralık tarihlerinde yapılmak üzere açıklanmıştı. İlk grup adaylar sınavlarını 14 Aralık 13:59’a kadar tamamlandılar. Sınavlarını tamamlayan adaylar için AÖF sınav sonuçlarını merak ediyorlar. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bu yıl AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:22:00 -
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sınavların tamamlanması ile birlikte gözler kurumun resmi sitesine çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları hakkında yapılan açıklamaya göre; sürecin tamamlanmasın ardından sonuçların açıklanacağı ifade edildi. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF'TEN AÇIKLAMA

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınavlarda kural ihlalleri ile ilgili gelen ihbar ve tespitler değerlendirilmekte ve kural ihlali tespit edilen sınavlarla ilgili işlem yapılmaktadır. Sınavlarınızda başarılar dileriz.' denildi.

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