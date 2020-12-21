AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sınavların tamamlanması ile birlikte gözler kurumun resmi sitesine çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları hakkında yapılan açıklamaya göre; sürecin tamamlanmasın ardından sonuçların açıklanacağı ifade edildi. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF'TEN AÇIKLAMA

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınavlarda kural ihlalleri ile ilgili gelen ihbar ve tespitler değerlendirilmekte ve kural ihlali tespit edilen sınavlarla ilgili işlem yapılmaktadır. Sınavlarınızda başarılar dileriz.' denildi.