AÖF kayıt yenileme ne zaman sona erecek 2021 güz dönemi AÖF kayıt yenileme tarihi

AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 2022 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme için meraklı bekleyiş sürerken, AÖF’den 2021 2022 güz dönemi kayıt yenileme tarihi ile AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme tarihine ilişkin duyuru yapıldı. AÖF kayıt yenileme: AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme 2021 güz dönemi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi öğrencileri yeni dönem başlarken AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman olacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF kayıt yenileme 27 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Adayların bu süre içerisinde ders seçimi, AÖF kayıt yenileme işlemi, otomasyondan kayıtlarını kontrol etmek ve kitaplarını ekampüs üzerinden temin etmesi gerekiyor. Adayların AÖF kayıt yenileme işlemini son katyıt günü saat 22.00’da bitirmesi gerekiyor. AÖF kayıt yenilemek için tıklayın

AÖF ders seçimi nasıl yapılacak?

2021 AÖF ders seçimi asıl yapılır? Anadolu Üniversitesi öğrencileri 2021 2022 güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemini nasıl gerçekleştireceğini merak ediyor. Adayların belirlenen tarihte kayıt yenileme işlemini tamamlaması gerekiyor. Kayıt yenileme işleminin ilk adımı olan AÖF ders seçimi yayınlanan kılavuzda netleştirildi.

AÖF ders seçimi nereden yapılacak?

AÖF güz dönemi kayıt yenilemesi yapacak adaylar aynı zamanda AÖF ders seçimini de yapacaklar. Peki AÖF ders seçimi nasıl, nereden yapılır? AÖF ders seçimi, AÖF resmi internet sitesinden yapılacak,

Adaylar ‘Ders Seçimi Otomasyonu’ üzerinden öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile giriş yapacak,

Öğrenciler ders seçim işlemi yaparak alacağı ve bıraktığı dersleri belirleyecek,

Son aşamada ders seçimi onaylanacak,

Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilecek,

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF sınavları ne zaman 2021 2022

AÖF güz dönemi ara sınav ne zaman, AÖF 2021 2022 güz dönemi dönem sonu sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2021 2022 AÖF sınav tarihleri… AÖF güz dönemi 27 Eylül’de başlayıp 7 Ocak 2022 tarihinde bitecek. AÖF dönem içi sınav tarihleri de sorgulanmaya devam ediliyor. İşte AÖF 2021 2022 sınav tarihleri:

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı ne zaman? AÖF güz dönemi ara sınav tarihi 27-28 Kasım 2021

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ne zaman? AÖF güz dönemi dönem sonu sınav tarihi 08-09 Ocak 2022

AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, AÖF kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatacak?

AÖF kayıt yenileme ücretleri nereye yatacak? Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri AÖF resmi internet sitesi AÖF Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri AÖF resmi internet sitesi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.