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Eğitim AÖF kayıt yenileme başladı mı?
Eğitim

AÖF kayıt yenileme başladı mı?

Açıköğretim Fakültesi önlisans ve lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim için kayıt yenileme tarihlerinin ne zaman olduğunu, AÖF kayıt yenileme başladı mı? AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri 2020. Sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 08:35:00 -
AÖF kayıt yenileme başladı mı?

Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı internet başvuru, kayıt, kayıt yenileme/ekle-sil tarihlerine ilişkin haberin detayları.

Üniversite tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin dört ve iki yıllık bölümlerini kazanan adaylar AÖF kayıtlarını 31 Ağustos - 10 Eylül 2020 arasında yaptı. Anadolu Üniversitesi AÖF’nin lisans bölümlerine DGS sınavı ile girecekler ise dikey geçişle kazandığı bölümlere kayıt yaptıracak adaylar da 28 Eylül'de kayıt işlemlerini yapacak. Peki AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman?

AÖF kayıt yenileme başladı mı?

AÖF kayıt yenileme işlemleri bu sene ne zaman yapılacağı AÖF adayları tarafından sorgulanmakta. Anadolu Üniversitesinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimine göre, AÖF kayıtları 5 Ekim’de başlayacak, 15 Ekim’de sona erecektir. AÖF mazeretli kayıtlar ise 16 Ekim Cuma günü yapılacak. AÖF kayıt yenilemede kayıt gruplarının İnternet başvuru işlemleri açıklanan tarihlerde ilk günü saate 09:00'da başlarken, son günü saati ise 17:00'da sona ereceği açıklandı.

Açıköğretim Fakülteleri

 

AÖF”de hangi bölümlerde okuyabilirim?

Açıköğretim Fakültesi (AÖ) İktisat Fakültesinde İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler bölümleri mevcuttur.

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