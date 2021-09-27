AÖF ikinci üniversite kayıt 2021 ne zaman? AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Buna göre 2021 2022 AÖF kayıt yenileme tarihleri 27 Eylül 2021 Pazartesi günü başladı. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 22:00’da sona erecek. Peki AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ikinci üniversite kayıtları son tarih ne zaman?

AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri 2021 2022

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Programları ile kariyerinde yükselme, merak ettiğin bölümde okuma ve hayallerini gerçekleştirme şansı ellerinde. Eğer senin de hayallerin bir diplomaya sığmıyorsa, İkinci Üniversite Programları seni bekliyor! AÖF ikinci üniversite kayıtları 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:00’da başladı. AÖF ikinci üniversite başvuruları için adaylar 8 Ekim tarihine kadar başvuru yapabilecek.

AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?

AÖF ikinci üniverisite kayıtları nereden nasıl yapılacak? AÖF ikinci üniversite kayıtları çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

AÖF ikinci üniversite şartları

AÖF ikinci üniversite ücretleri ne kadar?

Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi 505 TL

Adalet 365 TL

Aşçılık 395 TL

Bankacılık ve Sigortacılık 365

Bilgisayar Programcılığı 395

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 365

Coğrafi Bilgi Sistemleri 395

Çağrı Merkezi Hizmetleri 365

Çocuk Gelişimi 395

Dış Ticaret 365

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 395

Emlak Yönetimi 365

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 395

Ev İdaresi 365

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 395 -

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 365

İlahiyat 365

İlahiyat (Arapça) 730

İnsan Kaynakları Yönetimi 365

İşletme Yönetimi 365

İş Sağlığı ve Güvenliği 395

Kültürel Miras ve Turizm 365

Laborant ve Veteriner Sağlık 395

Lojistik 365

Marka İletişimi 395

Medya ve İletişim 395

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 365

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 365

Özel Güvenlik ve Koruma 395

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 365

Radyo ve Televizyon Programcılığı 395

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 395

Sosyal Hizmetler 365

Sosyal Medya Yöneticiliği 365

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 365

Spor Yönetimi 365

Tarım Teknolojisi 395

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 365

Turizm ve Otel İşletmeciliği * 365

Turizm ve Seyahat Hizmetleri * 365

Yaşlı Bakımı 395

Yerel Yönetimler 365

Web Tasarımı ve Kodlama 395

İktisat Fakültesi Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 365

İktisat 365

İktisat (İngilizce) 730

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 365

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 730

Maliye 365

Uluslararası İlişkiler 365

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 730