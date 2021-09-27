AÖF ikinci üniversite kayıt 2021 ne zaman? AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi öğrencileri yeni dönem kayıt tarihleri açıklandı. Buna göre, AÖF güz dönemi kayıt yenileme 27 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. AÖF kayıt yenileme leri başlarken AÖF ikinci üniversite okumak isteyenler ise ikinci üniversite kayıt tarihlerini de merak ediyor. Peki AÖF ikinci üniversite kayıt 2021 ne zaman? AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ikinci üniversite başvuru tarihleri ne zaman sona erecek? AÖF ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır, şartları neler? AÖF ikinci üniversite kimler okur?
Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Buna göre 2021 2022 AÖF kayıt yenileme tarihleri 27 Eylül 2021 Pazartesi günü başladı. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 22:00’da sona erecek. Peki AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ikinci üniversite kayıtları son tarih ne zaman?
AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri 2021 2022
Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Programları ile kariyerinde yükselme, merak ettiğin bölümde okuma ve hayallerini gerçekleştirme şansı ellerinde. Eğer senin de hayallerin bir diplomaya sığmıyorsa, İkinci Üniversite Programları seni bekliyor! AÖF ikinci üniversite kayıtları 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:00’da başladı. AÖF ikinci üniversite başvuruları için adaylar 8 Ekim tarihine kadar başvuru yapabilecek.
AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?
AÖF ikinci üniverisite kayıtları nereden nasıl yapılacak? AÖF ikinci üniversite kayıtları çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
AÖF ikinci üniversite şartları
AÖF ikinci üniversite ücretleri ne kadar?
Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi 505 TL
Adalet 365 TL
Aşçılık 395 TL
Bankacılık ve Sigortacılık 365
Bilgisayar Programcılığı 395
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 365
Coğrafi Bilgi Sistemleri 395
Çağrı Merkezi Hizmetleri 365
Çocuk Gelişimi 395
Dış Ticaret 365
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 395
Emlak Yönetimi 365
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 395
Ev İdaresi 365
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 395 -
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 365
İlahiyat 365
İlahiyat (Arapça) 730
İnsan Kaynakları Yönetimi 365
İşletme Yönetimi 365
İş Sağlığı ve Güvenliği 395
Kültürel Miras ve Turizm 365
Laborant ve Veteriner Sağlık 395
Lojistik 365
Marka İletişimi 395
Medya ve İletişim 395
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 365
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 365
Özel Güvenlik ve Koruma 395
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 365
Radyo ve Televizyon Programcılığı 395
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 395
Sosyal Hizmetler 365
Sosyal Medya Yöneticiliği 365
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 365
Spor Yönetimi 365
Tarım Teknolojisi 395
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 365
Turizm ve Otel İşletmeciliği * 365
Turizm ve Seyahat Hizmetleri * 365
Yaşlı Bakımı 395
Yerel Yönetimler 365
Web Tasarımı ve Kodlama 395
İktisat Fakültesi Lisans Programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 365
İktisat 365
İktisat (İngilizce) 730
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 365
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 730
Maliye 365
Uluslararası İlişkiler 365
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 730