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Eğitim AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönemindeki ara sınavları internet adresi üzerinden yapılmaktadır. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? İşte 2020 AÖF güz dönemi sınav takvimi hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:08:00 -
AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin güz dönemindeki ara sınavları çevrim içi olarak internet adresin üzerinden gerçekleştiriliyor.

AÖF güz dönemi ara sınav takvimi yayımlandı. Sınavlar 12 Aralık itibarıyla başlarken 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

AÖF güz dönemi ara sınavları nasıl yapılacak?

-Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre hakkı tanınacak.

-Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifre bilgileriyle girilebilecek.

-Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav sırasında yalnız olmalı ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamaları gerekmektedir.

-Sınavın başlamasının ardından aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal işlemler olarak değerlendirmeye alınacak.

-Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiği takdirde öğrenciye uyarı yapılabilir. İşlemin tekrarlanması halinde öğrencinin sınavı sonlandırılır. Sınavda uygulanacak kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye ait olacaktır.

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