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Eğitim AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları öğren
Eğitim

AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları öğren

AÖF final sonuç sorgulama | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri geçtiğimiz hafta online final sınavlarını tamamladı. Gözler final sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Öğrencilerin beklediği açıklama geldi. Peki, AÖF finalleri açıklandı m?/ AÖF sınav sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-11 22:48:00 -
AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları öğren

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi bitirme sınavları geride kaldı. Sınava girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Pek çok kişi, 'AÖF sonuçları açıklandı mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.

AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları öğren

Merakla beklenen açıklama yapıldı. AÖF'den yapılan açıklamada, “Sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Sistemi 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavlarının sonuçlarına aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz” denildi.

AÖF FİNAL SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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